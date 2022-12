Para la sorpresa de muchos, Dragon Ball Super: Super Hero tuvo una animación completamente diferente a la que estamos acostumbrados. En lugar de presentarnos algo en 2D hecho a mano, la cinta fue creada en 3D usando CGI. Aunque el resultado fue positivo, muchos se preguntaban cómo se vería Gohan en su modo Beast con el estilo clásico. Bueno, por fin hay una respuesta.

Hace un par de días, el Blu-ray de Super Hero llegó a Japón. Además de contener el disco de la película, también se ha incluido un pequeño libro de arte, el cual nos muestra diseños conceptuales, los cuales fueron creados a mano. De esta forma, por fin sabemos cómo se ve Gohan en su modo Beat con un estilo tradicional.

Sin duda alguna, un concepto bastante interesante que lo asemeja mucho a lo que vimos durante el Torneo de Cell en Dragon Ball Z. Incluso hay una pose que es parecida a lo que se mostró en el manga en su momento. Afortunadamente, esta no sería la última vez que veríamos a Gohan en esta forma, ya que el manga de Dragon Ball Super comenzará una historia que se lleva a cabo después de esta cinta.

Personalmente, el estilo 3D CGI de Dragon Ball Super: Super Hero es algo que me agrada, y espero que se siga usando en futuros proyectos del anime. Sin embargo, tampoco puedo negar que el diseño clásico en 2D es algo que me gustaría ver. Cualquiera que sea el camino que tome Toei Animation, no puedo esperar para verlo.

