Se reportan despidos masivos en las oficinas de Ubisoft

En estos últimos meses la industria de los videojuegos ha reportado algunos cambios importantes, esto gracias a despidos que se han dado en diferentes empresas, entre las más sonadas tenemos a Bungie, quien ha sacado a personas sin una excusa justificada. Y ahora, ha surgido un nuevo reporte que indican más personas que se han quedado sin trabajo en un Third Party de escala millonaria, Ubisoft.

Según lo mencionado, la empresa de Francia ha dado el corte a 124 empleados, la mayoría vienen de sus oficinas en Canadá, esto podría ser en el apartado de las redes sociales y comunidad, dado que a desarrolladores usualmente no se les suele quitar el puesto.

Aquí parte de lo que dijo la empresa en un comunicado:

Durante los últimos meses, cada equipo dentro de Ubisoft ha estado explorando maneras de racionalizar nuestras operaciones y mejorar nuestra eficiencia colectiva para que estemos mejor posicionados para el éxito a largo plazo. En este contexto, hoy anunciamos que estamos reorganizando nuestras funciones generales y administrativas canadienses y reduciendo el número de cabezas en Hybride (nuestro estudio VFX con sede en Montreal) y en nuestro equipo global de TI, que afecta a 124 posiciones en general.

Algo que se debe tomar en cuente, es que Ubisoft no ha estado pasando por su mejor momento desde el año pasado, pues uno de sus juegos estrella, Mario + Rabbids: Sparks of Hope no logró las ganancias deseadas por los directivos. A eso se suman cancelaciones de videojuegos que llegarán a futuro, incluso los constantes retrasos de Sea of Thieves, el cual aún no tiene fecha de salida.

Vía: VGC

Nota del editor: Se nota poco a poco que hay ciertos problemas en la empresa, pero esperemos que en los próximos meses se recuperen con otros juegos que tienen confirmados, entre ellos Avatar: Frontiers of Pandora y también Star Wars Outlaws.