Se reporta reducción significativa de jugadores de Pokémon GO!

Los videojuegos de móviles han crecido poco a poco desde que proyectos como Angry Birds se han lanzado en las tiendas de aplicaciones, y el claro ejemplo del éxito ha sido ni más ni menos que Pokémon GO!, proyecto de Niantic que sigue más vivo que nunca. No obstante, las cosas no han ido nada bien en estos días para este programa de celulares.

Hace algunos días se dio una polémica con la actualización más nueva, dado que se restringió el uso de pases de incursión remota, hecho que se resume a escasos jugadores dentro de la aplicación. Esto se ha comentado en algunos foros de Reddit, en los cuales aseguran que casi no se han encontrado con nadie a la vista para intercambiar o pelear.

A eso también se le han sumado decisiones cuestionables por parte de Niantic, pues el precio de las monedas del juego ha aumentado, y claramente eso hará que la gente emplee más de su dinero real. Por eso mismo, algunos usuarios han optado por dejar su partida y eso mismo puede hacer peligrar que en algún futuro se cierren los servidores.

Recuerda que Pokémon GO! está disponible en iOS y Android.

Vía: Reddit

Nota del editor: Me sorprende que esta aplicación siga viva después del boom que se dio hace ya bastantes años atrás. Sin embargo, se nota que sus fans le siguen siendo fiel hasta el final.