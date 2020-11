Se han filtrado nuevas fotos y videos de la película de Resident Evil

La serie de Resident Evil no es extraña al mundo del cine. Aunque las adaptaciones de Milla Jovovich tienen a sus fans, la verdad es que no lograron capturar la esencia de la obra de Capcom. Afortunadamente, no hace mucho se reveló que un reboot cinematográfico está en camino, el cual ya comenzó filmaciones, y aquí te mostramos nuevas imágenes directas desde el set.

Al tratarse de un reboot, se ha revelado que la historia será fiel a los juegos. De esta forma, las nuevas fotos que se han filtrado del set de grabación dejan esto en claro. El material nos deja ver a la comisaría de Raccoon City en llamas, así como a la armería de Kendo.

Recuerda darle click a la galería para apreciar de mejor forma las fotos.

De igual forma, se ha compartido un video, el cual puedes ver a continuación.

Now that we know the 18-wheeler will be making an appearance in the #ResidentEvil reboot, wonder if that delicious cheeseburger will too?? #REBHFun pic.twitter.com/tsyuwRvPsS

— BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) November 1, 2020