Resident Evil: Infinite Darkness formará parte del canon principal de los juegos

El futuro de Resident Evil será transmedia. Como sabrán, no hace mucho se reveló que Netflix está trabajando en una serie animada de la propiedad de Capcom. Ahora, el día de hoy se ha revelado que la historia que se nos presentará en Resident Evil: Infinite Darkness será canon y estará relacionada con los juegos. De igual forma, se ha compartido un nuevo vistazo a Claire Redfield y Leon S. Kennedy para este proyecto.

Hace unos momentos la cuenta oficial de Netflix en Twitter compartió un par de imágenes que nos dejan ver a los protagonistas de Resident Evil 2 en todo su esplendor CG, en donde podemos ver una gran similitud con los modelos del remake del segundo juego.

Resident Evil: Infinite Darkness llegará a Netflix en algún punto de 2021 y, aunque por el momento no hay información clara al respecto, considerando el aspecto de Claire y Leon, es posible que esta serie se desarrolle después de los eventos de Resident Evil 6, algo que podría explicar qué sucede con estos personajes mientras que Ethan Winters y Chris Redfield tiene sus aventuras.

When biohazards run wild, only a pair of veteran zombie slayers can get the job done. Resident Evil: Infinite Darkness is a new original series set in the canon of @CapcomUSA_’s classic survival horror franchise @RE_Games, coming next year. pic.twitter.com/nuBKVgXuzp

— NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020