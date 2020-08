Se filtran nuevas imágenes del DualSense que confirmarían la duración de su batería

A pesar de que conocemos bastante sobre el DualSense, el control del PS5, aún no tenemos información clara sobre la batería de este accesorio. Afortunadamente, una supuesta filtración parece revelar que el DualSense podría tener un 50% más capacidad de batería que el DualShock 4.

El día de hoy surgieron un par de fotos en Twitter por parte de un usuario que afirma trabajar en una empresa de accesorios, en donde se menciona que la batería del DualSense sería de 1560mA. En comparación, los modelos actuales del DS4 ofrecen 1000mA, o entre cuatro y siete horas de uso.

hands on #PS5 controller #Dualsense5 , just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69J

— Galaxy666 (@Galaxyrain666) August 12, 2020