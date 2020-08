Dante llegará como DLC a Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Es probable que reconozcas el meme de “featuring Dante from the Devil May Cry series”. Bueno, esta icónica frase se originó en 2004 con el lanzamiento de Shin Megami Tensei III: Nocturne Maniax en Japón. Ahora, con una remasterización del juego en puerta para 2021, muchos se preguntaban si veríamos al protagonista de la serie de Devil May Cry en esta versión. Afortunadamente, Atlus ha revelado que Dante sí llegará a este juego, pero tendrás que pagar algo extra.

Por medio de un tráiler, la compañía japones confirmó que Dante estará disponible en Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster pero lo hará como personaje DLC. Este contenido adicional tendrá un precio de ¥980 yenes, o alrededor de $200 pesos.

El contenido nos dará acceso al modo New Game ~Maniax~, en donde Raidou Kuzunoha será reemplazado por Dante. De igual forma, a la habilidad Son’s Oath se le agregará el efecto de Pierce Effect. Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster llegará a PlayStation 4 y Nintendo Switch en algún punto de 2021. En temas relacionados con la serie, Shin Megami Tensei V podría llegar a Switch durante el primer trimestre de 2021.

Vía: Atlus