El PS4 Pro no garantiza correr Marvel’s Avengers a 60fps estables

Uno de los aspectos más preocupantes de la beta de Marvel’s Avengers en PlayStation 4 es el framerate. Cada vez que tienes que pelear contra un grupo grande de enemigos, este aspecto se ve afectado. Aunque muchos esperan que esto sea arreglado antes del lanzamiento oficial del juego, tal parece que este no será el caso.

En una reciente entrevista con Wccftech, Shawn Escayg, director creativo del videojuego de Vengadores, y Vince Napoli, jefe de diseño de combates del título, hablaron sobre el aspecto técnico del juego y como el PS4 Pro no podrá correr el juego en unos estables 60fps.

Esto fue lo que mencionó Napoli al respecto:

“No va a ser un 60 constante, es lo más alto y óptimo posible. (…) Estamos trabajando en la optimización para ese modo en particular, en realidad estamos trabajando en optimizar la forma en que manejamos la carga de un efecto similar o la carga de la física para maximizarlo, ese tipo de cosas están en curso en este momento. (…) Personalmente, me encantaría ver 60 frames todo el tiempo. Es por ello que estamos empujando al máximo para lograrlo. Ese es siempre el objetivo. No sé si lo alcanzaremos en todos los escenarios posibles, el juego es demasiado caotico en ciertos casos para garantizar eso”.