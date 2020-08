Revelan todavía más contenido exclusivo de Marvel’s Avengers

La semana pasada, Marvel’s Avengers se vio envuelto en controversia tras anunciar que Spider-Man sería un héroe exclusivo de PS4. Aunque Crystal Dynamics y Square Enix dijeron que no habrá más contenido exclusivo para ninguna plataforma, parece que eso no fue del todo cierto, pues una filtración acaba de revelar que sí habrá, aunque no tan importante como un héroe completo.

De acuerdo con información de VGC, los clientes de compañías de telefonía como Virgin Media o Verizon Up recibirán trajes exclusivos para los héroes de Marvel’s Avengers, uno de estos sets lo puedes ver en la imagen del encabezado. Pero aparentemente no serán las únicas, pues algunas otras como Intel y 5 Gum también formarán parte de esta promoción.

Hasta ahora, sus desarrolladores no han confirmado o negado dicha filtración, pero con poco menos de un mes restante para el lanzamiento del juego, es solo cuestión de tiempo para que se anuncie oficialmente. Se desconoce si dicha promoción tendrá un equivalente similar para Europa o Latinoamérica, pero siendo totalmente honesto, lo veo muy difícil, así que será mejor hacernos con la idea de que no tendremos acceso a estas skins, al menos por ahora.

Marvel’s Avengers debutará el próximo 4 de septiembre para PS4, Xbox One y PC.

Via: VGC