Se filtran la clasificación y más detalles de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 ha sufrido de una filtración, pero, calma, no está al nivel de The Last of Us Part II. En la noche del día de ayer, la clasificación del juego se filtró, debido a que el organismo dedicado a clasificar juegos en Brasil publicó esta información antes de tiempo. Inmediatamente estos detalles fueron eliminados, no sin antes ser divulgados en todo el internet. Para sorpresa de nadie, Cyberpunk 2077 ha sido clasificado como 18+.

Parece haber contenido como violencia con y sin armas, acciones criminales con y sin armas, lenguaje despectivo, placer sexual, consumo de drogas, lenguaje grosero, lenguaje sexual, tráfico de drogas, explotación sexual y sexualización. Desnudez, muerte, prostitución, mutilación, relaciones sexuales intensas, suicidio, crueldad y algunos otros que son obvios, como cadáveres, etc.

Para aliviar un poco la tensión, el diseñador principal de misiones para Cyberpunk 2077, Paweł Sasko, se enteró de la calificación filtrada y tuiteó: “¿Te sorprendiste? Nosotros no andamos con juegos”.

El jefe de estudio, Adam Badowski, reveló el 9 de abril que Cyberpunk 2077 “ya ha sido calificado por la gran mayoría de las juntas de calificación de todo el mundo”, pero la calificación de Brasil parece haber sido la primera en ser publicada, intencionalmente o no.

We just submitted @cyberpunkgame to age rating agencies around the world (PEGI, ESRB, etc.). While we wait for the game to get rated, we work on polishing technical aspects and playtesting it. Game is looking better and better with each passing day!

— Adam Badowski (@AdamBadowski) March 10, 2020