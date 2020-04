Éste es el precio de control de Xbox One edición Cyberpunk 2077 en México

Durante la semana pasada, Xbox anunció que el Xbox One X edición especial de Cyberpunk 2077 estará disponible a partir del próximo mes de junio. El día de hoy la compañía reveló más información al respecto, y lo más interesantes, es que ya puedes adquirir el Xbox Wireless Controller – Cyberpunk 2077 Limited Edition.

Xbox ha revelado que sólo estarán disponibles 45,000 unidades del Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle, el cual incluirá el control edición especial, así como una código para descargar Cyberpunk 2077 una vez que esté disponible el 17 de septiembre 2020. De igual forma, se reveló que esta será la última consola de Xbox One con un diseño único. Esta es la descripción del hardware que ofrece la página de Xbox:

“Con un diseño cibernético, elementos brillantes, paneles brillantes y efectos de cambio de color, la consola Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition captura la arena vibrante y las mejoras técnicas de Night City e incluye un disco duro de 1TB”.

Como les comentamos, ya puedes conseguir el Xbox Wireless Controller – Cyberpunk 2077 Limited Edition por sólo $74.99 dólares en tiendas seleccionadas o en la página de Xbox. De igual forma, ya es posible adquirir un stand pro para cargar el control, el cual también cuenta con un diseño inspirado en este juego de CD Projekt Red, y tiene un precio de $49.99 dólares.

México no es la excepción. El Xbox Wireless Controller – Cyberpunk 2077 Limited Edition ya está disponible en nuestro país a un precio de $1,699 pesos. En dado caso de que decidas adquirir este control directamente de la tienda de Microsoft, te dará gusto saber que el envío es gratuito, y puedes devolver el producto en caso de que presente algún tipo de error.

Pero esto no es todo, ya que junto al lanzamiento del Xbox One X de Cyberpunk 2077 en junio, también estarán disponibles dos discos externos, uno de 2 TB y otro 5 TB, así como unos audífonos, conocidos como los Arctis 1 Wireless for Xbox Johnny Silverhand Edition, los cuales cuentan con un diseño inspirado en el tan esperado juego.

Por el momento se desconoce cuánto costará el Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle, y cómo podrás obtener tu consola, aunque la compañía asegura que pronto revelarán más información al respecto. En temas similares, puedes checar el tráiler de revelación de esta consola aquí. De igual forma, las primeras copias de Cyberpunk 2077 no tendrán actuación de voz.

Vía: Xbox