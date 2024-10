Se filtran fotos del traje de Nicolas Cage para la serie de Spider-Man Noir

Muchos proyectos de la franquicia de Spider-Man están en desarrollo en estos momentos, donde tenemos la siguiente parte de las películas del Spiderverse, la cuarta cinta del MCU con Tom Holland y por último, el live action de la versión Noir del personaje, donde Nicolas Cage tiene el papel principal. De hecho, ha salido nueva información sobre esta, la cual seguramente interesará a los fanáticos más aguerridos a esta franquicia de Marvel.

De forma recinte se dio el primer vistazo a la serie, con fotos del set finalmente revelan el traje que usará el actor en la esperada serie de Sony, dándonos una muestra de cómo dará vida a la versión más oscura del icónico héroe arácnido. La producción, que al principio generó escepticismo, parece estar tomando forma, y las primeras imágenes publicadas han desatado emoción total.

Aquí las puedes ver:

Nicolas Cage's "Spider-Man Noir" is gonna look tall, dark and handsome on the set of his new TV show … but, fans will have to wait a little longer to see Nic in the costume — 'cause there are only pics of his stunt double so far. pic.twitter.com/dmHZffWvrQ

— TMZ (@TMZ) October 26, 2024