Se filtra la fecha salida del juego nuevo de la saga Tactics Ogre

Una de las sagas de RPG tácticos que más ha gustado en el mundo es Tactics Ogre, la cual nació en 1995 y desde hace un tiempo no ha lanzado una nueva entrega, ya sea en PS4, Xbox One y PC. Sin embargo, parece que este letargo de la franquicia terminará pronto, esto gracias a una nueva filtración que indica la llegada de una entrega aún no revelada.

Como ya se sabe desde junio, el título llevará el nombre de Tactics Ogre: Reborn, una remasterización de la primera aventura que se lanzará en PS4 y PS5. Incluso se reveló la ficha técnica del videojuego en la tienda oficial de Sony, por lo que es cuestión de tiempo para su revelación oficial, indicando que la fecha de lanzamiento es el próximo 11 de noviembre.

Aquí algunas capturas de pantalla filtradas:

Puedes checar algo de la ficha con características del juego aquí:

Este producto te da derecho a descargar tanto la versión digital de PS4 como la versión digital de PS5™ de este juego. ¡Tactics Ogre, la joya de la corona del género de los juegos de rol tácticos, ha renacido! – Un juego de rol táctico que representa la lucha por el control de las Islas Valerian. – Tus elecciones afectan cómo se desarrolla la historia, e incluso cómo termina, con un sistema de juego que permite múltiples caminos a través del juego y múltiples finales. La historia tiene lugar a través de los ojos de un joven llamado Denam. Las decisiones que tome alterarán el destino de quienes lo rodean y cambiarán el curso de la historia de Valeria. – Lucha en batallas tácticas campales en campos de batalla tridimensionales. La IA completamente renovada permite a los enemigos adaptar sus tácticas a la situación, proporcionando un sistema de batalla que siempre te mantiene pensando y nunca envejece. – El sistema de gestión de nivel de toda la clase utilizado en Tactics Ogre (2010) ha cambiado a un sistema de nivel de unidad por unidad. Crea teorías a tu manera a través de infinitas combinaciones de clases, equipos, habilidades y magia. – Disfruta de numerosas mejoras en la jugabilidad, como un ritmo de batalla más rápido, guardado automático y una revisión completa de los controles y la interfaz de usuario para que sea más fácil que nunca ingresar al juego. – Los detalles incomparables de los personajes y los fondos del Tactics Ogre original (1995) se han recreado minuciosamente en alta definición. – ¡Las escenas de corte están completamente expresadas en inglés y japonés, y toda la música se ha vuelto a grabar con presentaciones en vivo! Las voces dan nueva vida a las complejas motivaciones de los personajes que conforman las facciones y alianzas políticas cambiantes de esta historia épica. – Cuando avances lo suficiente en el juego, desbloqueas el Tarot Mundial, lo que te permitirá viajar hacia atrás en la historia con el poder de tus fuerzas intacto; una característica increíblemente útil en un juego donde tus elecciones tienen un gran impacto en cómo se desarrolla la historia. Si te preguntas a qué te habría llevado una elección diferente, ¡ahora puedes averiguarlo! – Viajar de regreso no se limita a la historia; Chariot Tarot te permite retroceder hasta un cierto número de movimientos durante la batalla. En un juego de batallas tácticas donde un solo error puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota, puedes jugar sin preocuparte de que te arrincones. – Disfruta de una gran cantidad de contenido del final del juego, como el Palacio de los Muertos de 100 niveles.

Square Enix aún no ha salido a decir nada al respecto. Pero es probable que nos revelen el juego en algún State of Play, se sospecha que llegará a todas las plataformas.

Vía: Eurogamer