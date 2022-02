Aunque la serie de The Book of Boba Fett aún no termina, los fans de Star Wars ya están pensando en la siguiente serie para Disney+, nos referimos a Obi-Wan. Pese a que por el momento no hay información oficial relacionada con la fecha de estreno de esta producción, una reciente filtración ha señalado que no tendremos que esperar mucho para ver a Ewan McGregor una vez más en el papel del maestro de Luke Skywalker.

Recientemente, Brandon SanGiovanni, gerente de programa empresarial en Disney+, señaló que la serie de Obi-Wan se estrenará en este servicio el próximo mes de mayo. Aunque este tweet fue eliminado inmediatamente, ya era muy tarde, y los fans sí notaron esta información. Junto a esto, fuentes cercanas a The Hollywood Reporter han señalado que este show sí llegaría al mercado en mayo. Sin embargo, el medio menciona que es mejor esperar a una confirmación oficial.

Un estreno para ese mes no sería una sorpresa. Hay que recordar que Moon Kinght se estrenará en marzo, por lo que la fecha filtrada sería perfecta para Obi-Wan. Junto a esto, en mayo se lleva a cabo el Día de Star Wars, y en esta ocasión el 4 de mayo cae en miércoles, cuando todas las series de Disney+ estrenan episodios.

Como siempre, solo nos queda esperar a que se comparta información oficial. Considerando que The Book of Boba Fett está por terminar, no se descarta que el primer tráiler de Obi-Wan sea revelado en las próximas semanas. En temas relacionados, estos son los estrenos de Disney+ para febrero. De igual forma, el productor de Dynasty Warriors 9 quiere un Musou de Star Wars.

Nota del Editor:

La fecha de mayo es una gran posibilidad. Considerando que no hay información relacionada con los estrenos de Disney+ después de Moon Knight, ver a Obi-Wan antes de la mitad del año sería el siguiente paso lógico, ya que el verano llegará She-Hulk, y no pueden pasar tantos meses sin algo nuevo en este servicio.

Vía: The Hollywood Reporter