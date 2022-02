El nombre de Dynasty Warriors es uno que probablemente mucha gente no conoce. Sin embargo, el subgénero de Warriors, o Musou, que aquí encontramos, es uno que seguramente muchos podrán identificar. Series como Persona, The Legends of Zelda, Fire Emblem, One Piece, se han adentrado a este estilo de juego. Aunque siempre hay espacio para más, el productor de la serie tiene en mente a una propiedad en particular, una que llevaría a los Musou a una galaxia muy, muy lejana.

Recientemente, Akihiro Suzuki, productor de Dynasty Warriors 9, fue entrevistado sobre esta entrega, así como el futuro de la serie. En su plática con JP Games, Suzuki reveló que le encantaría trabajar con la propiedad de Star Wars. Esto fue lo que comentó:

“Dentro del equipo de desarrollo, se han presentado muchas IP y trabajos diferentes. Esta es únicamente mi opinión, pero mi deseo personal sería un crossover de Star Wars”.

Junto a esto, el productor espera que los juegos Musou que lleguen a las nuevas consolas, cuenten con una serie de mejoras visuales, así como una inteligencia artificial mejorada. Regresando a Star Wars, esta es una fantástica idea. Un juego en donde tomemos el control de Darth Vader contra cientos de soldados de la Rebelión, o de un Jedi frente a miles de droides separatistas, suena muy interesante.

Nota del Editor:

Al final del día, los juegos de Musou son entretenidos, sin muchas complicaciones. La idea de llevar este concepto al universo de Star Wars es interesante. Considerando que la exclusividad con EA termina el próximo año, nada detiene a Koei Tecmo de tener una alianza con Disney para hacer esto una realidad.

Vía: JP Games