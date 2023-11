Se filtra la fecha de estreno de Shrek 5

Shrek es una de las franquicias animadas más importantes del siglo XXI. Las primeras dos películas no solo fueron un éxito comercial, sino que son recordadas con cariño por toda una generación. Si bien la tercera cinta no fue lo que muchos esperaban, la cuarta entrega tuvo un mejor desempeño. Esto no terminó aquí, ya que los dos spin-offs de El Gato con Botas demostraron ser inversiones que valieron la pena. Ahora, pese a que por el momento no hay información oficial, ya se filtró lo que parece ser la fecha de estreno para la esperada Shrek 5.

Como recordarán, el final de Puss in Boots: The Last Wish parecía indicar que Shrek 5 sería la siguiente aventura para Dreamworks. Junto a esto, una entrevista con Mike Myers, quien se encarga de la voz del ogro, también dio indicios de que este proyecto ya estaba en marcha. Ahora, recientemente se descubrió que un pasante de NBCUniversal actualizó su perfil de LinkedIn, donde señalaba que Shrek 5 llegaría a las salas de cine en algún punto del 2025.

Por el momento se desconoce el estado laboral de este pasante, pero la información fue rápidamente removida del sitio. Es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de Dreamworks o Universal sobre Shrek 5, pero considerando que una película animada toma años en producción, no sería una sorpresa que la siguiente aventura del ogro más famoso del mundo ya está en desarrollo, y el próximo año veamos algún anuncio oficial.

Nota del Editor:

Shrek 5 es justo y necesario. Ha pasado demasiado tiempo desde que esta serie tuvo una nueva película, y considerando toda la popularidad que ha ganado en el internet en los últimos años, este es el momento perfecto para que Shrek, Burro y compañía estén de regreso.

Vía: Inside the Magic