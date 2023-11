Como seguramente ya lo saben, en la madrugada del día de hoy, Rockstar emitió un comunicado confirmando que la revelación oficial de Grand Theft Auto VI se llevará a cabo a principios del próximo mes de diciembre. Sin embargo, momentos antes de esto, un reportaje por parte de Bloomberg arruinó la sorpresa para muchos, y uno de los desarrolladores de Halo no estuvo contento con esto.

Por medio de su cuenta de Twitter, John Junyszek, gerente comunitario senior de Halo en 343 Industries, señaló que estaba decepcionado con el artículo de Bloomberg, ya que esto le arrebató la sensación de orgullo a Rockstar al dar su anuncio oficial. Esto fue lo que comentó:

"The people, who asked to not be identified because they weren’t authorized to speak publicly," decided to undermine multiple years of hard work by their colleagues.

If you're ever fortunate enough to work on a game that millions of people care about – don't be this person.…

— John Junyszek (@Unyshek) November 8, 2023