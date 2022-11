Se filtra el primer vistazo a The Marvels

Con Black Panther: Wakanda Forever ya en los cines, muchos fans del MCU están mirando hacia el horizonte con esperanzas de tener más información sobre la quinta fase del universo cinematográfico. De esta forma, una reciente imagen filtrada nos da el primer vistazo a The Marvels.

The Marvels no solo es una secuela de Captain Marvel, sino que también continuará con las historias de los personajes de Monica Rambeau y Kamala Khan, a quienes vimos previamente en WandaVision y Ms. Marvel respectivamente. Por su parte, la imagen filtrada nos muestra a las tres heroínas reunidas.

🚨 Primeira imagem promocional de “The Marvels” mostra o trio principal e o figurino de Monia Rambeau. pic.twitter.com/XLhygBpVG4 — Marvel News (@BRMarvelNews) November 22, 2022

Brie Larson retomará el papel de Carol Danvers, Teyonah Parris será una vez más Monica Rambeau, e Iman Vellani le dará vida otra vez a Kamala Khan. Por el momento no hay muchos detalles sobre la historia, fuera del hecho de que The Marvels se desarrolla después de los eventos de Ms. Marvel, en donde, inexplicablemente, vimos a Captain Marvel cambiar de lugar con Kamala.

The Marvels llegará a las salas de cine el próximo 28 de julio de 2023. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo vistazo de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. De igual forma, Blade ha encontrado a un nuevo director.



De los proyectos que están planeados para el futuro, The Marvels es uno de los más interesantes, ya que es básicamente una secuela de una película y dos series de televisión. De esta forma, el potencial del proyecto es bastante interesante, pero también corre el riesgo de no cumplir con sus expectativas.

