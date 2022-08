Se encuentra nuevo secreto en Breath of the Wild

Pese a que han pasado cinco años desde el lanzamiento de Breath of the Wild, la comunidad sigue encontrando lo que parece ser un sin fin de formas de disfrutar de este título. Ahora, un usuario en particular ha descubierto una forma con la que puedes obtener 999 ítems, para así hacer tu vida en Hyrule mucho más fácil.

Recientemente, el usuario conocido como Gaming Reinvented compartió un video en donde revela un proceso bastante sencillo con el cual puedes multiplicar la cantidad de ítems hasta su límite. Esto no es algo completamente nuevo, pero lo que llama la atención, es lo fácil y la ausencia de algún glitch complicado.

Como pudieron ver, todo recae en simplemente cambiar de cuenta y realizar una serie de pasos determinados que confundirá al sistema. De esta forma, podrás obtener el máximo de cualquier ítem, y así llevar todas tus armaduras a su límite, o incluso aplicar este truco en las hadas, y básicamente convertirte en un Link inmortal.

En temas relacionados, se han filtrado detalles sobre la historia de Breath of the Wild 2. De igual forma, este sería el nombre de la secuela.

Vía: Gaming Reinvented