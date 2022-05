Se dice que Twitter permitiría incluir imágenes y videos en una misma publicación

A pesar de que Elon Musk ya es su dueño, Twitter no se ha detenido en cuanto a desarrollo de plataforma, preguntando por nuevas funciones y mejores maneras de cumplirle a los visitantes. Así que hace poco se dio a conocer información bastante interesante, la cual va dirigida a aquellos que les fascina compartir todo tipo de medios en la plataforma azul.

En el sitio conocido como 9toMac que están discutiendo la posibilidad de implementar publicaciones mixtas, eso quiere decir incluir imágenes y videos en un mismo tweet, algo muy útil para ciertos mensajes en específico. Sin embargo, la desventaja que tendría consigo es no poder incluir más imágenes, pues en la actualidad se pueden subir hasta cuatro.

The @Twitter Android app also started adding support for mixing medias in tweets (videos and photos in the same tweet) pic.twitter.com/pwfWysPoap

— Dylan Roussel 🇺🇦 (@evowizz) May 4, 2022