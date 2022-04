Cofundador de Twitter opina sobre la compra de Elon Musk

El día de ayer pasó algo sorprendente a nivel mundial, pues el millonario Elon Musk adquirió Twitter por la suma de $44 billones de dólares, hecho del cual ya se está rumoreando desde hace un tiempo. Y ahora, el cofundador de la compañía, Jack Dorsey, afirma estar de acuerdo con dicha compra siendo este personaje “ la solución en la cuál confía”.

En una serie de tuits que se anclaron a la canción de Radiohead, “Everything in its Right Place”, Dorsey escribió que el regreso de Twitter a ser una empresa privada como resultado de la venta “es el primer paso correcto”. Esto nos da una pista de que la junta directiva puede hacer lo que quiera, siempre y cuando el acuerdo final se concrete en los siguientes días.

I love Twitter. Twitter is the closest thing we have to a global consciousness. — jack⚡️ (@jack) April 26, 2022

Aquí las declaraciones desde la cuenta de Dorsey:

“Twitter es lo más cercano que tenemos a una conciencia global. La idea y el servicio es todo lo que me importa, y haré lo que sea necesario para proteger ambos. Como empresa siempre ha sido mi único problema y mi mayor arrepentimiento. Ha sido propiedad de Wall Street y el modelo publicitario. Recuperarlo es el primer paso correcto.

“En principio, no creo que nadie deba poseerlo o administrarlo. Quiere ser un bien público a nivel de protocolo, no una empresa. Para resolverlo todo, Elon es la solución en la que confío. Creo en su misión de extender la luz de la conciencia”.

Hasta ahora, Elon Musk asegura que ante todo busca expandir la libertad de expresión en la red social.

Nota del editor: Los usuarios tienen bastante miedo respecto al uso de información, razón por la cual quieren dar de baja sus cuentas. Sin embargo, unos piensan que esta compra es lo mejor que pudo haber pasado a la plataforma.

Vía: IGN