En la madrugada del día de hoy, Bloomberg reportó que Twitter estaba considerando seriamente la oferta de los $43 mil millones de dólares por parte de Elon Musk. Bueno, esto ya es una realidad. Por medio de un comunicado, la adquisición más grande de una red social en años recientes ya está en proceso.

De acuerdo con Parag Agrawal, CEO de Twitter, Elon Musk ha comprado la red social por $44 mil millones de dólares. De esta forma, la red social se convertirá en una compañía privada con el directivo de Tesla y SpaceX a la cabeza. Esto fue lo que comentó Agrawal al respecto:

Por su parte, estos fueron los comentarios por parte de Elon Musk:

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022