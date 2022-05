Hace no mucho, surgió en internet un estudio realizado por la profesora Lí Tíng, quién imparte la materia de sociología en la Universidad Renmin de China, indicando que el índice de ciudadanos está bajando. Eso por la falta de interés tanto en hombres como mujeres de formar una familia, sugiriendo que redes sociales como Weibo y Douban, son las que los influyen.

Este estudio que lleva por nombre “Un informe sobre las opiniones de los estudiantes universitarios sobre el matrimonio y tener hijos” llevó a la profesora a preguntar a 10,000 estudiantes de más de 30 universidades del país sobre dicho tema. Descubriendo de forma sorprendente, que el 61% de los encuestados están a favor y un sector del 7% está en contra.

Todo llevó a la profesora a pasarse a las subculturas,donde descubrió que aquellos a quienes les gustaban los videojuegos competitivos, también conocidos como Esports. Tenían más probabilidades de ver al matrimonio como una cuestión más allegada, mientras que los fans del anime tendían a sentir lo contrario sobre la postura de casarse y hacer un legado.

Cómo habría de esperarse, la gente reaccionó de manera negativa ante la investigación, señalando que no se puede culpar a una red social por el tipo de decisiones que toma la gente adulta. Además, de que son pasatiempos totalmente inofensivos, los cuales no deberían influir al 100% al momento de elegir si desean formar una familia o no.

De igual manera, al hacer preguntas un tanto más específicas, se llegó a la conclusión que un sector de la sociedad China no quiere tener hijos por querer dedicarse totalmente a sus estudios profesionales. Por otro lado, a algunos de los hombres les preocupa el tema financiero, lo que los lleva a pensárselo dos veces antes de analizar si les gustaría criar un niño.

Nota del editor: Está claro que estos estudios deben seguirse trabajando más, pero al menos dan una certeza de lo que los ciudadanos jóvenes están buscando en esta época del siglo XXI. Así que la parte gamers y otakus no debería influir demasiado en cuestiones tan personales.

Vía: supchina