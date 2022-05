Los fans de Spy X Family postularon a un personaje para ser el más odiado del anime

En ocasiones existen villanos insoportables en el anime, razón por la cual los fans se les hierve la sangre de tan solo pensar en ellos, pues estos cometen grandes atrocidades dentro de la historia. Hasta el momento, Spy X Family no contaba con un personaje con estas características, pero al parecer, en el último episodio ya surgió un candidato.

El villano en cuestión es el director Swan, quien ciertamente siente una especie de remordimiento por la familia Forger, intentando engañar al trío en su prueba para asistir a la academia Eden. Como resultado, Yor y Loid casi lo matan en el proceso, y se dan cuenta de que podrían tener una mejor opinión de su unidad familiar no genuina al 100 por ciento.

