Sam Raimi habla sobre Spider-Man 4

Después del estreno de Spider-Man: No Way Home en 2021, múltiples rumores apuntaban a que Sony podría estar trabajando en Spider-Man 4 con Tobey Maguire, y así ponerle un fin a la historia que Sam Raimi comenzó en 2002. Pese a que han pasado casi tres años desde esto, el director por fin ha hablado al respecto, y no hay buenas noticias.

En una reciente entrevista con CBR, Raimi fue cuestionado ante la posibilidad de una nueva película de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire. Lamentablemente, el director no ha sido contactado para este proyecto, ni ha hablado con el actor al respecto. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Leí sobre eso [por los rumores de Spider-Man 4], pero todavía no estoy trabajando en ello. Quiero decir, Marvel y Columbia tienen mucho éxito con las películas actuales de Spider-Man y el camino que transitan allí. No estoy seguro de si volverían conmigo y me dirían: ‘Bueno, amigos, ¡también podemos contar esa historia!’. Pero me encantan todas las nuevas películas de Spider-Man. Me encantó Spider-Man: Sin camino a casa. Fue realmente muy poderoso ver a Tobey [Maguire] nuevamente en ella. No he hablado con Tobey al respecto, pero tal vez Marvel o Columbia Pictures sí. Estoy seguro de que hubiera escuchado algo al respecto si [Spider-Man 4] estuviera en desarrollo”.

No solo fue la aparición de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home lo que impulsó los rumores de que la producción de Spider-Man 4 ya estaba en producción, sino que Sony, quien tiene los derechos del arácnido para el fin, ha realizado varios guiños a esta posibilidad. Sin embargo, no se han comprometido a algo claro hasta el momento, y considerando que sus proyectos son un fracaso, es probable que no tengan la confianza para hacer esto una realidad.

Sin embargo, existe la posibilidad de ver a Tobey Maguire una vez más como Spider-Man, puesto que rumores apuntan a que este actor retomaría el rol en Avengers: Secret Wars. En temas relacionados, Zendaya regresará para Spider-Man 4 en el MCU. De igual forma, todas las películas live action de Spider-Man regresan al cine.

Nota del Editor:

Al igual que muchos, me gustaría ver Spider-Man 4 con Tobey Maguire, pero esto es imposible. Lo mejor será aceptar que Spider-Man 3 fue el final de esta época, y darle una oportunidad a lo que el MCU esté preparando para nosotros.

Vía: CBR