J.K. Rowling desafió a la policía de Escocia

Desde hace algunos años la creadora del mundo de Harry Potter, J.K. Rowling, ha estado en el ojo público y no precisamente por los motivos correctos, dado que ha dado algunas declaraciones sobre la comunidad LGBT que pueden ofender a quienes se sienten identificados y son parte de la misma. Sin embargo, poco a poco las cosas se han ido calmando, pero cuando se pensaba que todo el escándalo había terminado, otra situación se ha presentado pero ahora con las nuevas leyes que se buscan implementar en Escocia.

Dentro de este país se está buscando agregar una reforma de ley que busca castigar o sancionar de alguna manera a aquellas personas mediáticas o que tal vez tampoco tengan tanto poder de convencimiento que muevan masas para incitar al odio, sobre todo cuando se opina de diferentes temas relacionados a la edad, identidad sexual, religión y más. Ante esto, Rowling no ha estado de acuerdo, dado que eso conllevaría cambiar de manera forzosa su manera de pensar en relación a cosas que haya mencionado en el pasado.

De hecho, mediante su cuenta de Twitter, Rowling enlistó a personas de la comunidad, mencionando los logros que han tenido a lo largo de la vida como mujeres, después declaró que era broma de Aprils Fools, dado que según ella todos son hombres. Agregando que dándoles más oportunidades a la gente transgénero le quitan la verdadera visibilidad a quienes nacieron biológicamente con esa género.

Aquí el comunicado:

🎉🌼🌸April Fools! 🌸🌼🎉

Only kidding. Obviously, the people mentioned in the above tweets aren't women at all, but men, every last one of them.

In passing the Scottish Hate Crime Act, Scottish lawmakers seem to have placed higher value on the feelings of men performing their…

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2024