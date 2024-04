Ponen condición para que otros estudios hagan juegos de Warcraft

Warcraft es una franquicia de medios creada por Blizzard Entertainment, que comenzó como una serie de videojuegos de estrategia en tiempo real (RTS) en la década de 1990. El universo de Warcraft se desarrolla en un mundo de fantasía llamado Azeroth, donde varias razas como humanos, orcos, elfos, enanos y otras, luchan por el control y la supervivencia.

La serie de videojuegos Warcraft incluye títulos como Warcraft: Orcs & Humans, Warcraft II: Tides of Darkness, Warcraft III: Reign of Chaos y Warcraft III: The Frozen Throne, entre otros.

Además de los juegos, Warcraft ha expandido su universo a través de novelas, cómics, juegos de mesa y una adaptación cinematográfica. El juego en línea multijugador masivo World of Warcraft (WoW) es una de las piezas centrales de la franquicia, que ha sido un éxito masivo desde su lanzamiento en 2004, atrayendo a millones de jugadores de todo el mundo.