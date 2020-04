Saints Row The Third llegará a PlayStation 4 el siguiente mes con una remasterización, pero eso no significa que la siguiente entrega de la saga haya sido puesta en pausa. Tal y como se había reportado previamente, Saints Row 5 sigue en desarrollo y la cuenta oficial de Twitter ha reiterado esta información.

A new Saints Row game is in development from @dsvolition. The Saints Row: The Third remaster is being done by Sperasoft. — Saints Row (@SaintsRow) April 6, 2020

“Un nuevo juego de Saints Row está en desarrllo por parte de Volition. The Saints Row: The Third remaster lo está haciendo Sperasoft.”

Hasta donde sabemos, este nuevo título será anunciado en 2020, aunque debido a la situación del coronavirus, es difícil garantizar que el esquema vaya de acuerdo al plan. Mientras tanto, Saints Row The Third Remastered está siendo desarrollado por Sperasoft, y no Volition, como es costumbre. Este último estudio debe estar enfocado al cien por ciento en Saints Row 5 a estas alturas.

Fuente: Saints Row