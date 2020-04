Saints Row: The Third Remastered llegará a consolas y PC el siguiente mes

Desde hace un par de semanas se ha venido rumoreando que una remasterización de Saints Row The Third está en camino. El día de hoy, Deep Silver anunció oficialmente que esto es toda una realidad, y el próximo 22 de mayo 2020, Saints Row: The Third Remastered estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC.

Sperasoft es la compañía responsable de esta remasterización y, como es costumbre en este tipo de trabajos, el juego contará con nuevos diseños, remodelado en varias aspectos y mejores texturas. De esta forma, el increíble apartado visual ha mejorado en todos y cada uno de los elementos del juego.

De igual forma, todo el contenido adicional que estuvo disponible en su momento estará incluido en esta remasterización. De esta forma, Saints Row: The Third Remastered se convierte en la forma definitiva de disfrutar de este caótico e irreverente juego de mundo abierto.

Saints Row: The Third Remastered estará disponible el 22 de mayo 2020 en PS4, Xbox One y PC. Te recordamos que los usuarios de Switch ya pueden disfrutar de Saints Row – The Third Full Package, el cual es un port y no una remasterización.

Vía: Saints Row