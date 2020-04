Rumor: Resident Evil 8 podría ser revelado este mes

La serie de Resident Evil ha gozado de un gran resurgimiento en popularidad en los últimos años. Gracias al éxito de Resident Evil 7 y los remakes de RE2 y RE3, la gente desea experimentar más juegos de esta serie con el mismo nivel de calidad. Ahora, de acuerdo con un rumor, parece que el siguiente año tendremos en nuestras manos la octava entrega numérica en esta franquicia.

De acuerdo con AestheticGamer alias Dusk Golem, una persona reconocida en el mundo de los rumores y filtraciones en Twitter, Resident Evil 8 será anunciado durante este mes de abril, y estará disponible en algún punto de 2021. De igual forma, ha mencionado que, originalmente, este desarrollo era conocido internamente como Resident Evil Revelations 3, el título contará con una perspectiva en primera persona, y se alejará un poco de la fórmula de la serie. Esto fue lo que mencionó:

Okay, so the little game is done. This will be breaking this month with more details later not by myself, but I've needed to clear some stuff up. "Resident Evil 2021" is Resident Evil 8, but it wasn't always RE8. During most of its development it existed as Revelations 3.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 4, 2020