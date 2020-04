La Epic Games Store ofrecerá Just Cause 4 gratuitamente la siguiente semana

A pesar de la situación global, la Epic Games Store sigue trabajando para ofrecernos juegos llenos de calidad de una forma gratuita. En dado caso de que necesites aumentar tu librería virtual, entonces se agradará saber que podrás agregar Just Cause 4 a tu PC la siguiente semana sin costo alguno.

Por lo mientras, ya puedes conseguir Close to the Sun y Sherlock Holmes Crimes and Punishments de manera gratuita en tu PC. Sólo necesitas entrar a la Epic Games Store, agregar estos títulos a tu carrito virtual y listo. Considera que estos juegos sólo estarán disponibles hasta el 16 de abril.

? FREE THIS WEEK ?

We're in the mood for mystery. Investigate and solve the unexplainable in Sherlock Holmes: Crimes & Punishments and Close to the Sun, yours to keep on the Epic Games Store! https://t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/owJWmYdDSa

