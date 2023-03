Sailor Moon tendrá su propio canal en Pluto TV

Pretty Soldier Sailor Moon, o simplemente Sailor Moon es una de las series de manga más icónicas que pudieron disfrutarse en su adaptación a televisión durante la década de los 90. En aquellos tiempos no existían los servicios de streaming y generaciones de niños, adolescentes y algunos adultos fueron parte de un fenómeno que sigue vigente en la actualidad.

Pluto TV forma parte de la familia Paramount y se caracteriza por añadir canales dedicados a géneros o programas específicos y ofrecer una interfaz que te hace sentir que viajas en el tiempo a la era de la televisión por cable.

Y si bien la plataforma cuenta con anuncios que no puedes saltar, se trata de una opción gratuita que no requiere ningún tipo de suscripción. Pues bien, hoy, Pluto TV anunció que abrirá un canal dedicado exclusivamente a Sailor Moon. El cual transmitirá cientos de horas de episodios como los 200 que conforman The Pretty Guardians Sailor Moon, todos los de The Pretty Guardians Sailor Moon Crystal, así como The Pretty Guardians Sailor Moon R: The Movie, The Pretty Guardians Sailor Moon S: The Movie y The Pretty Guardians Sailor Moon Super S: The Movie.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Nunca seguí por completo Sailor Moon, tratar de terminar Saint Seiya y superar la frustración que me generaba que la reiniciaran a cada rato en TV7 era suficiente para mí, sin embargo, siempre sentí un poco de envidia por la gente que logró disfrutarla. Es bueno saber que ahora existe una nueva opción para adentrarse en este universo.