Ryan Gosling protagonizará una nueva película del Hombre Lobo

Después del éxito del MCU, varios estudios intentaron crear su propio universo cinematográfico con la idea de capitalizar en la popularidad de este concepto. El DCEU es, probablemente, el caso más conocido, pero no hay que olvidar el fracaso que fue el Dark Universe de Universal. Aunque el estudio abandonó la idea de crear películas interconectadas, algunos de estos proyectos siguen en pie, como una nueva cinta del Hombre Lobo protagonizada por Ryan Gosling.

De acuerdo con Variety, un reboot de Wolfman ya está en pre-producción, con Ryan Gosling como el protagonista. Sin embargo, no mucho más se sabe de este proyecto. En cuanto a los directores, Cory Finley, quien recientemente ganó críticas positivas por Bad Education, es el principal candidato para este puesto, pero por el momento no hay nada confirmado.

El sitio menciona que esta nueva versión de Wolfman se desarrollará en la época actual, y está inspirada por Nightcrawler pero con un toque de ciencia ficción. Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, mejor conocidas por su trabajo en Orange is the New Black de Netflix, han escrito el guión, cuya idea originalmente fue propuesta para Gosling.

Por el momento se desconocen más detalles sobre esta producción. De igual forma, actualmente Ryan Gosling se encuentra trabajando en la adaptación de la siguiente obra del autor de The Martian, la cual será dirigida por Phil Lord y Chris Miller, así que la grabación de Wolfman podría comenzar hasta 2021.

Vía: Variety