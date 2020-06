Todo esto llegará junto a los DLC de Pokémon Sword and Shield

The Isle of Armor, el primer DLC para Pokémon Sword and Shield, estará disponible el próximo 17 de junio. Además de proporcionarnos una nueva aventura, esta expansión nos dará la oportunidad de capturar más pokémon. Algunos de estos son legendarios, otros son versiones Galar de criaturas ya conocidas, y unas son notables ausentes del juego base.

Desde que se anunciaron las expansiones, Galarina Slowpoke ya era algo conocido, pero en el traíler del día de hoy se dio a conocer su evolución, Galarian Slowbro, el cual ahora un tipo psíquico y veneno.

Por otro lado, los favoritos de la primera generación, Venusaur y Blastoise, contarán con nuevas formas Gigantamax. Los ataques tipo hierba utilizados por Gigantamax Venusaur cambiarán a G-Max Vine Lash. G-Max Vine Lash no solo causa daño a un oponente cuando golpea, sino que continuará causando daño durante cuatro turnos a cualquier Pokémon que no sea del tipo hierba. Por otro lado, los ataques de tipo agua utilizados por Gigantamax Blastoise cambiarán a G-Max Cannonade. G-Max Cannonade no solo causa daño a un oponente cuando golpea, sino que continuará causando daño durante cuatro turnos a cualquier Pokémon que no sea del tipo agua.

El legendario Pokémon Urshifu tiene dos formas: estilo Single Strike y estilo Rapid Strike, y cada una puede aprender diferentes movimientos y formas G-Max. Un Urshifu estilo Single Strike que ha seguido el camino de la oscuridad puede desencadenar un solo golpe severo, un movimiento característico conocido como Wicked Blow. Un Urshifu estilo Rapid Strike que ha seguido el camino del agua puede desatar un combo de tres golpes que fluye, un movimiento característico conocido como Surging Strikes. Ambos movimientos siempre producen golpes críticos, lo que permite que Urshifu ataque mientras ignora los cambios de estadísticas del objetivo.

De igual forma, The Pokémon Company nos ha ofrecido un adelanto de lo que nos espera en The Crown Thunder, el segundo DLC. La familia de los Regies crecerá con la nueva expansión, ya que se han descubierto a Regieleki, el cual es un tipo eléctrico, y a Regiedrago, el cual es tipo dragón.

Este nuevo tráiler también confirma una teoría que los fans tenían desde hace un par de meses. Ya que las aves míticas que podrás encontrar en The Crown Tundra son versiones Galar de Articuno, Zapdos y Moltres, cada uno con un nuevo diseño, habilidad y tipo.

Galarian Articuno ahora es tipo psíquico y volador. Galarian Zapdos deja de lado la electricidad para convertirse en tipo peleador y volador. Por último, Galarian Moltres ya no emitirá calor, ya que ahora es oscuro y volador.

Claro, esto nos son los únicos cambios que veremos en los dos DLC, ya que más contenido, movimientos y cambios en el meta juego se agregarán. En temas relacionados, un juego de mesa de Pokémon ya está en desarrollo. De igual forma, Pokémon Go Fest 2020 se llevará a cabo de forma virtual.

