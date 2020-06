Xenoblade Chronicles: DE debutó exitosamente en Reino Unido

El Nintendo Switch es la consola dominante del momento, así que no es sorpresa escuchar que uno de sus juegos logra posicionarse como el más vendido en cierta región. Animal Crossing: New Horizons lo ha hecho durante los últimos meses en gran parte del mundo, pero ahora es momento de otro rey, aunque sea de manera momentánea, nos referimos a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, esta remasterización del clásico JRPG del Wii logró posicionarse como el juego más vendido en Reino Unido en la última semana. Pero esto no es todo, ya que las ventas de lanzamiento en esta región duplicaron las del Wii original.

Sin embargo, las ventas de Xenoblade Chronicles: DE son menor a las de Xenoblade Chronicles 2. Es importante señalar que el registro de Reino Unido sólo toma en cuenta las copias físicas, y considerando la pandemia actual, es bastante compresible este suceso.

De igual forma, considerado que los Days of Play comenzaron un par de días antes en Europa, vemos el regreso de juegos como Days Gone y The Last of Us: Remastered al top 10 de esta semana.

-Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

-Animal Crossing: New Horizons

-Call of Duty: Modern Warfare

-Grand Theft Auto 5

-FIFA 20

-Days Gone

-Star Wars Jedi: Fallen Order

-Minecraft

-The Last of Us: Remastered

-PlayStation VR Worlds

Vía: GamesIndustry.biz