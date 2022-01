Si bien este año veremos Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 y God of War Ragnarok por parte de PlayStation, aún hay mucho que se desconoce sobre los planes de esta compañía para 2022. De esta forma, un rumor señala que en los próximos días podríamos ver un nuevo State of Play.

Recientemente, AccountNGT, un reconocido informante de la industria, señaló que PlayStation tiene planeado llevar a cabo un evento digital en los próximos días. Si bien no se ofrecen detalles exactos, Tom Henderson, otro insider, ha soportado esos comentarios, y ha mencionado que a principios de febrero se celebraría un State of Play bastante importante.

The current rumor is that the next Sony event looks like it could be in February based on this month's media events and past PlayStation dates.

It'll probably be State of Play, but it has the potential to be a pretty big one IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2022