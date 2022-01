Aunque una nueva temporada de League of Legends por fin haya dado inicio, un jugador profesional de este eSport se tomará un tiempo libre. Así es, nos referimos a Mads “Broxah” Brock-Pedersen, quien ha decidido descansar de la escena competitiva y, en el proceso, criticar a los jugadores que forman parte de ella.

Broxah, quien ha participado en equipos como Team Liquid y Fnatic, decidió tomarse unas vacaciones durante 2022, esto para enfocarse en crear una carrera como streamer. En una de sus transmisiones en vivo, el jugador habló sobre la escena competitiva de League of Legends, y reveló que en esta escena hay “mucha política”, algo que él odia. Esto fue lo que comentó:

“Hay una cosa de la escena profesional de League of Legends que siempre me ha disgustado. No voy a ser muy profundo con esto, pero creo que en lo profesional y en la comunidad general hay mucha política. Ser amigo de la gente adecuada para que hablen bien sobre ti públicamente”.