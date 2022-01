El día de ayer por la tarde, la ESA reveló que la E3 de este año se estaría llevando a cabo de forma completamente online. Esto debido a las recientes olas de contagios provocadas por la nueva variante Ómicron del COVID-19. Pues bueno, ahora Capcom ha decidido hacer lo mismo pero con la Capcom Cup VIII, uno de los eventos más importantes para los juegos de peleas.

Vía Twitter, la cuenta de Capcom Fighters, dedicada a compartir todo tipo de noticias relacionadas a los eSports, explicó que este torneo ya no se llevará a cabo de forma presencial y en lugar de eso tendremos un evento completamente online para los jugadores profesionales.

Due to the rising cases of COVID-19 and after careful consideration, Capcom once again finds itself in the difficult position of having to cancel #CAPCOMCUP. We will be producing an online season final similar to last year. #CPT2021 #SFL2021 details following: pic.twitter.com/BwW8YqN9F4

— Capcom Fighters (@CapcomFighters) January 7, 2022