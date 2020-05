Rumor: Se filtra posible fecha de lanzamiento para Assassin’s Creed: Valhalla

Assassin’s Creed: Valhalla ya es uno de los títulos más anticipados de este año, pues será uno de los primeros juegos que podremos disfrutar en las nuevas consolas. Para esta próxima entrega, Ubisoft estableció una ventana de lanzamiento para finales de este 2020, pero parece que su fecha actual podría haberse filtrado.

De acuerdo con el usuario u/Reqqu en Reddit, su tienda de videojuegos local abrió las pre-ventas para AC: Valhalla con una fecha de lanzamiento del 16 de octubre 2020, y posteriormente eliminó la publicación. Sinceramente, no suena como una fecha tan descabellada, considerando que los tres últimos juegos de la franquicia debutaron en octubre. No olvidemos que tendremos nuestro primer vistazo al gameplay de Valhalla durante el evento de Microsoft sobre el Xbox Series X este jueves.

¿Esto significa que el PS5 y Xbox Series X también debutarán el 16 de octubre? No creemos que ese sea el caso. Es más probable que Valhalla haga su debut en consolas actuales, y una vez que esté disponible el nuevo hardware, entonces hará la transición. Al menos con Xbox One, se ha confirmado que no será necesario comprar una versión de Series X, pues gracias al Smart Delivery, nuestra copia de One será mejorada gratuitamente para el Series X.

