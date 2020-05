Halo 2: Anniversary ya tiene fecha de lanzamiento en PC

Después de haber estado adelantando la llegada de este título durante los últimos días, Microsoft finalmente ha decidido revelarnos la fecha de lanzamiento para Halo 2: Anniversary en PC, que formará parte de la Halo: The Master Collection. Acompañando a este anuncio llega un épico tráiler que puedes ver aquí mismo.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Halo ha revelado el 12 de mayo como la fecha oficial de estreno para Halo 2, así como un video que te preparará para la llegada de este título en PC:

Earth will never be the same.

Halo 2: Anniversary arrives on PC as part of Halo: The Master Chief Collection on May 12! https://t.co/y5NHDTiQ1E pic.twitter.com/HVzgxIuY8V

