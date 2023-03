RUMOR: Se filtra Marvel vs. Capcom 4 y sus personajes

Surgió un nuevo rumor sobre Marvel vs. Capcom 4 asegurando cosas bastante importantes en el proceso. Al momento, Capcom no ha anunciado nada en cuanto a la saga Marvel vs. Capcom, sin embargo, según el rumor en cuestión, se dice que la compañía está trabajando la próxima entrega, la cual llegaría a los usuarios a a finales de 2024.

Si bien el juego sería el séptimo de la saga, supuestamente se llamará Marvel vs. Capcom 4, dándole más importancia de inmediato. El rumor no menciona plataformas, pero sí divulga la lista de personajes, que supuestamente consta de 21 de Marvel y 21 de Capcom.

Los personajes de Marvel son los siguientes: Iron Man, Capitán América, Spiderman, Hulk, Thor, Mr. Fantástico, Daredevil, Pantera Negra, Star-Lord, Capitana Marvel, Wolverine, Cyclops, Storm, Deadpool, Juggernaut, Magneto, Venom, Red Skull, Loki, Doctor Doom y Thanos.

Mientras tanto, los personajes de Capcom son los siguientes: Ryu, Luke, Chun-Li, Juri, Mega Man, Zero, Sigma, Leon, Nemisis, Morrigan, Felicia, Dante, V, Strider Hiryu, Gran Maestro Meio, Monster Hunter, Asura, Haggar, Arthur, Akira y Phoenix Wright.

El rumor señala que no está del todo claro si todos estos personajes estarán en el juego base o si algunos se tendrán que comprar via DLC. Y, por supuesto, existe la posibilidad de que algunos sean eliminados. Lo que se señala es que Capcom planea tener al menos dos temporadas de DLC. Y esto es todo. El rumor menciona que el juego tendrá una “vibra moderna” y “urbana”, y que se ha contactado a Arc System Works para ayudar con el desarrollo del juego. Ahora, sobre la fuente del rumor y las señales de alerta que plantea. Toda esta información proviene de un usuario anónimo de Reddit que no dice cómo tiene acceso a esta información.

En el pasado, algunas de las filtraciones más grandes han llegado por usuarios anónimos de Reddit y 4chan, pero ambos foros también han sido responsables de una gran cantidad de tonterías. Así que, no podemos creernos por completo todo esto.

Vía: Comicbook