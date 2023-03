Fecha de estreno de Digimon Adventure 02: The Beginning

Desde hace ya unos meses atrás se había anunciado una nueva película relacionada al mundo de Digimon, concretamente con la segunda etapa del anime donde vimos a nuevos niños elegidos, así como el regreso de algunos anteriores. Y ahora, después de mucha especulación, se confirma la fecha de estreno para dicha cinta en los cines.

La película bautizada como Digimon Adventure 02: The Beginning verá el regreso de algunos personajes icónicos de la saga, entre ellos Davis, Takeru, Hikari y más niños de esta etapa del anime. Lo mejor, es que la animación es de alto y al nivel, y también estará ubicada mucho tiempo después de haber derrotado al villano principal de la serie de televisión

Aquí su avance:

Justo al final del teaser se nos confirma que la película llega a los cines de Japón el próximo 27 de octubre, así que se espera el lanzamiento de más avances poco antes de su arribo hacia los ojos de los fanáticos. Su trama nos dice que Davis y el resto de los elegidos de la segunda generación conocerán a Rei Ōwada, quien menciona ser el primer elegido de la historia.

Por ahora no se ha confirmado que la película se va a estrenar en los cines de latinoamérica, pero debemos recordar que Last Evolution Kizuna sí lo hizo en su tiempo. Por lo que es posible que pase lo mismo, incluso que también los personajes sean doblados completamente al idioma español.

Vía: Toei Animation

Nota del editor: A mi me gusta que se vayan a las historias anteriores de Digimon, pues francamente el anime moderno no me gusta demasiado, así será interesante echarle un vistazo a la película. será cuestión de tiempo para que anuncien la cinta para nuestra región.