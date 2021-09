Aparentemente, Capcom y Disney están en pláticas para traer de regreso el críticamente aclamado Marvel Vs. Capcom 2. Ambas compañías habrían empezado a discutir la posibilidad de remasterizar el título después de que Maximilian Dood, una prominente figura en la comunidad de juegos de peleas, empezara la campaña #FREEMVC2 en Twitter, esto con la finalidad de conseguir el suficiente apoyo como para que sus desarrolladores decidieran relanzar el juego en plataformas modernas.

#FREEMVC2 12 years since Marvel Vs. Capcom 2 was re-released & 7 years since it was pulled from stores & sent to digital jail. One of the most celebrated games of all time. Plz RT if you’d like MVC2 out of jail. @CapcomUSA_ @MarvelGames & @DigitalEclipse https://t.co/OPWf6YS5RD pic.twitter.com/Gdwkbdqtqq

— Maximilian Dood (@maximilian_) August 2, 2021