Hace unos cuantos meses te platicábamos sobre el caso de Drake Bell, estrella del popular programa de Nickelodeon, Drake y Josh, y quien después de haber sido acusado de “poner en peligro a una menor de edad”, le dieron dos años de libertad condicional además de que también debía comprometerse a 200 horas de servicio comunitario. Pues bueno, el actor finalmente rompió el silencio y asegura que muchos de estas acusaciones no son tan acertadas como decían.

Mediante un nuevo video recogido por THR, Bell declaró lo siguiente:

“Muchas de las noticias que han estado escuchando, la mayoría de noticias que han escuchado recientemente, son falsas y erróneas y siento que les debo a todos ustedes una explicación. “Yo sé que esto ha avanzado muy rápido para ustedes, pero para mí, ha sido una profunda investigación de tres años sobre cada falsa acusación que se ha hecho en mi contra. Y no soy yo quien se los dice, sino que el propio gobierno de Ohio ya demostró que son falsas. Si estas acusaciones fueran remotamente ciertas, mi situación sería muy diferente. No estaría aquí en mi casa sentado con mi esposa y mi hijo.”

En el video, Bell asegura que él no estaba consciente sobre la edad de la menor, y una vez que lo supo, cortó toda comunicación con ella. Por último, Bell pide a la gente que no se dejen llevar por las noticias, ya que muchas de ellas no son mas que “clickbait”. En su lugar, el actor prefiere que cada quien lleve a cabo su propia investigación y que de ahí deriven sus propias conclusiones.

Via: ComicBook