Usuario descubre cómo saltar una pelea importante de Resident Evil 4

Hace un par de días que la versión remake de Resident Evil 4 se lanzó oficialmente en el mercado de consolas y PC, juego que ha sorprendido de forma bastante grata a quienes pensaban que no se necesitaba esta adaptación nueva. Y ahora, los secretos de este título se van dando a conocer a quienes ya pudieron al menos terminarlo por 1a ocasión.

Uno de los trucos que se dio a conocer por parte del usuario conocido como Tactical_Banter en Reddit, fue justamente el de poder saltarse una de las partes más complicadas del inicio del juego, la pelea en el pueblo central, misma en la que el usuario debe sobrevivir a oleadas de aldeanos.Y ahora, todo puede ser un paseo en el parque gracias a su hallazgo.

Today I learned you can skip the opening village fight in Resident Evil 4 Remake by shooting the bell from a rooftop. A scoped rifle makes it easier, obviously.

Jesus the amount of detail from this game is outstanding!

Credit to the users Sorekasho and Tactical_Banter on Reddit. pic.twitter.com/BVwsQ22qoA

