La modelo de captura de cuerpo para Ashley Graham en Resident Evil 4 Remake se transforma en la heroína del juego de zombies con este increíble cosplay. Sophie, quien comúnmente se hace llamar por su nombre en línea, Peach Milky, subió una foto de ella misma vestida como Ashley en su cuenta de Twitter.

“¡Hoy se lanzó Resident Evil 4 Remake!” escribió. “¡Ahora puedo decirles que soy la modelo de captura de cuerpo de Ashley Graham! Estoy muy feliz de ser incluso una parte muy pequeña de un juego que significa tanto para la gente. ¡Deseo disfrutarlo por primera vez yo misma!”. Para ser claros, la figura de Milky se utilizó como referencia para la renderización de Ashley en su atuendo normal y ropa DLC.

The Resident Evil 4 Remake has released today! Now I can tell you that I am the BODY capture model for Ashley Graham!! 🫶

I’m so happy to be even a very small part of a game that means so much to people! I’m looking forward to enjoying it for the first time myself. #RE4 pic.twitter.com/5j5Ipbbgmn

— PeachMilky 🌸 Cosplay (@PeachMilky_) March 24, 2023