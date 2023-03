Assassin’s Creed Mirage podría retrasar su lanzamiento

El año pasado fue algo complicado para Ubisoft, dado que no se lanzaron muchos videojuegos de la marca más allá de Mario + Rabbids: Sparks of Hope y también la edición anual de Just Dance. Después de eso reportaron problemas en la empresa, y ahora, parece que los grandes estrenos de este año no van a llegar como se esperaba.

Según el reporte de un usuario conocido por mover leaks en internet, Script, se menciona que dos juegos de la empresa francesa se han retrasado para el próximo año, concretamente la siguiente entrega de The Crew y Assassin’s Creed Mirage. Este último juego se reportó que correría en un engine antiguo, pero se recalcó que es snowdrop.

Mirage + Orlando -> Likely Delayed Mirage still runs on "old" Assassin’s Creed engine. — Script (@ScriptLeaksR6) March 27, 2023

Mirage + Orlando -> Probablemente retrasado. Mirage todavía se ejecuta en el “viejo” motor Assassin’s Creed.

Por otro lado, hay más fuentes que aseguran que el nuevo Assassin’s Creed va a llegar para el próximo mes de agosto de 2023, y The Crew conocido como proyecto Orlando llegará el mes siguiente. Por ahora, Ubisoft no ha salido a dar declaraciones oficiales, así que los fanáticos de la saga deberán esperar a su próximo evento en directo.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Ojalá no hagan estos retrasos, de lo contrario la segunda mitad del año se va a quedar con casi nada de juegos. Solo tendríamos algunos títulos importantes como Starfield y también Spider-Man 2, pero más allá de eso no hay muchas cosas de tan grande importancia.