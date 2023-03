Resident Evil 4 recibirá nuevo parche para arreglar molesto error

Desde hace algunos días ya se lanzó oficialmente el remake de Resident Evil 4, juego que para muchos se sentía innecesario pero que ahora ha sorprendido a propios y extraños de la franquicia por igual. Sin embargo, no todo es perfecto, dado que se ha presentado cierto bug en el que aparentemente tendrá una solución definitiva muy pronto.

Concretamente aquellos que juegan en las consolas de PlayStation 5 han reportado un error problemático que involucra luces parpadeantes que pueden llegar a ser un poco incómodas a la vista. Por esa misma razón, Capcom ha mencionado que ya están trabajando en las correcciones y así los usuarios puedan usar el juego con normalidad.

We're aware of an issue where players may experience flickering lights at the bottom of the screen when playing the PS5 version of Resident Evil 4. Here are some temporary fixes we recommend.

We intend to fix the issue in a future update and apologize for any inconvenience! pic.twitter.com/qhSp8RwGQN

— Resident Evil (@RE_Games) March 24, 2023