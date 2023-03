Una de las Game Boy más raras se regaló en el programa de Chabelo

Hace un par de días atrás se dio una noticia bastante triste para el público Méxicano, dado que se confirmó el fallecimiento de Xavier López “Chabelo”, figura de la televisión que fue una de las más populares en televisa. Que si bien es bastante conocido por su actuación en películas, la gente recuerda mucho más su programa de concursos emitido por muchas generaciones.

Aunque se pueda pensar lo contrario, este programa se relaciona mucho con los videojuegos, puesto que Nintendo siempre colaboró con regalos para quienes participan en los diferentes retos del conductor. Y eso nos lleva a que se obsequiaron muchas consolas, estas van desde el legendario NES y culminando con la etapa de Wii y Nintendo DS.

Por su parte, mediante estos concursos se regaló una consola que si bien no fue exclusiva del país, esta no se podía obtener de otra forma que no fuera ganando una rifa especial, puesto que el refresco Mirinda tuvo su propia Game Boy Color con tono naranja transparente. Misma que venía con una versión de Pokémon de regalo, todo adornado con el logo del refresco.

Se podía ganar al obtener un boleto especial que se debía mandar al programa dominical, pero para conseguir dichos tickets había que consumir mucho producto y que al rebasar cierta cantidad de dinero gastado los usuarios se hacían acreedores a los mimos. Así tanto en CDMX como en provincia podían mandar su boleto por correo y participar en la rifa para ganar la consola.

Vale la pena mencionar, que esa promoción no fue solo de México, dado que en otros países también estuvo presente, aún así es un dispositivo que no se puso a la venta nunca, y eso justamente hace que se conserve como una edición bastante limitada que muy pocos tienen en su poder.

Vía: Youtube

Nota del editor: Yo recuerdo muy bien esa época, me parecía bastante llamativo el color de la consola, aunque desgraciadamente nunca pude participar para ganármela. Ahora, quienes tengan el aparato intacto, podría decirse que tienen unos buenos ahorros para los momentos de crisis.