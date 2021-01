Rumor: Resident Evil Village podría ser un juego de mundo abierto

De acuerdo con el sitio de Steam, Resident Evil Village cuenta con un par de elementos de mundo abierto. Después de que Capcom reveló la fecha de lanzamiento de este título la semana pasada, el sitio oficial del juego en la tienda digital de Valve se actualizó para incluir los términos de “Mundo abierto” y “Contenido Sexuel”. Sin duda alguna, este último punto será el favorito de los fans de Lady Dimitrescu.

Además de la página de Steam, AestheticGamer, un famoso leaker de Resident Evil, ha mencionado que los desarrolladores usaron el término de Metroidvania para describir a la exploración de Village. Por su parte, Capcom no ha mencionado algo relacionado con el mundo abierto que podría tener esta entrega.

(2/2) know is those "moth lady" vampires people have been raving about recently, when they dissipiate or are killed they are naked for a moment, that said they turn… goopy, and into these crawling spider things, which are not very attractive, so take that as you will.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 26, 2021